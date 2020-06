Sei pensiline tecnologiche, Migliozzi: «Il sindaco si vanta di meriti non suoi»

OSIMO - In merito al finanziamento per l’installazione di sei pensiline tecnologiche, Lanfranco Migliozzi, esponente di Progetto Osimo Futura ed ex presidente della Park.O, dà la sua versione dei fatti. «Il sindaco Pugnaloni si appropria anche del lavoro della società TPL di Ancona, quell’Atma/Cotram di cui anni fa ha venduto le quote- afferma Migliozzi-. Sì perché quelle pensiline tecnologiche di cui si vanta sono frutto del lavoro di altri, infatti nessuna viene toccata dalla linea del TPL osimano. Ricordiamo al sindaco che il suo amico/ex amministratore/consigliere comunale diffidato dal tribunale, aveva comprato due autobus dotati di quella tecnologia AVM (Automatic Vehicle Monitoring). Occorre portarsi avanti nei lavori, fare i rilievi delle paline toccate dalle linee del trasporto pubblico osimano e completare l’iter altrimenti i finanziamenti per gli autobus del 2018/2019 potrebbero essere messi in discussione».

