Il sindaco sul nuovo Salesi: «Preservata la centralità del bambino e delle cure»

«Con la presentazione del progetto definitivo è stato compiuto un altro importante passo in avanti per la realizzazione del nuovo Salesi a Torrette, un ospedale che continuerà a preservare la centralità e l'unicità del bambino e delle cure che lo attendono. Quattro anni fa ci eravamo opposti con forza all’ipotesi di sostanziale scioglimento del Materno – Infantile all’interno dell’ospedale regionale per adulti. Insieme a tanta parte della città ci siamo battuti contro lo spezzettamento che si profilava, quando la precedente giunta regionale prospettava il trasloco dei vari reparti, diluendoli nella struttura attuale di Torrette». Così il sindaco Valeria Mancinelli dopo la presentazione del progetto per il nuovo ospedale Salesi.

«Il trasferimento ci era stato spacciato come provvisorio, ma noi, sin da subito, avevamo intuito che sarebbe stato definitivo e che avrebbe comportato il declino di una storia di eccellenza più che secolare. Non c’erano garanzie su nulla, sulle risorse per costruire il nuovo ospedale pediatrico e sull’effettiva temporaneità del trasloco. Il vecchio governo regionale aveva in mano solo un disegnino che continuava a sbandierare. Oggi i soldi ci sono, c’è un progetto serio e vero che riprende la proposta avanzata da questa amministrazione e, grazie ad un percorso condiviso con il nuovo governo regionale e la nuova direzione dell’Azienda Ospedali Riuniti, si passa all'ultima fase di progettazione prima che vengano appaltati i lavori. Un gran bel risultato per la città, per i nostri bambini e per quelli di tante famiglie che ad Ancona hanno trovato speranza e accoglienza».