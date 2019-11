Ceriscioli dà il calcio di inizio e inaugura il campo sportivo di Mondolfo

«La Regione Marche ha voluto investire sulla riqualificazione degli impianti sportivi perché lo sport è uno strumento di aggregazione, integrazione e gli impianti sono utili per le comunità, anche come strumenti di promozione del territorio. Abbiamo messo in moto 106 progetti di riqualificazione. Con 7 milioni di euro di finanziamento regionale abbiamo attivato 25 milioni di euro di investimenti per dar nuova vita agli impianti esistenti, grazie anche alla collaborazione tra amministrazioni comunali, enti e associazioni. La Regione crede molto nello sport per i valori positivi che genera, contribuendo a far crescere i nostri ragazzi nel rispetto delle regole. Infatti, per promuovere le Marche abbiamo previsto una campagna che vede come testimonial il campione Vincenzo Nibali».

Il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli, con il calcio simbolico del pallone rivolto al sindaco di Mondolfo Nicola Barbieri, ha inaugurato questa mattina il campo sportivo di via E. Fermi. Dopo i lavori di riqualificazione la struttura, molto attesa dai cittadini, può tornare ad essere il fulcro delle attività sportive, essendo da sempre un punto strategico di aggregazione proprio nel cuore del centro storico che consentirà lo svolgimento di attività ed eventi durante tutto l’anno. Dopo oltre 20 anni la Regione Marche ha stanziato proprie risorse per la riqualificazione degli impianti sportivi pubblici esistenti. La giunta regionale, infatti, ha stabilito di non finanziare nuovi impianti, ma migliorare quelli esistenti. Il progetto del campo sportivo di Via Fermi ha visto la realizzazione del manto in erba sintetica nel campo da calcio a 8, un nuovo impianto di illuminazione ed una nuova recinzione e la sistemazione della tribuna che potrà essere un luogo di accesso anche per i disabili.(a.f.)