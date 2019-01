Nuove circoscrizioni al voto, Altra Idea ha i suoi candidati

Il movimento politico cittadino Altra Idea di città è lieto di comunicare di aver depositato stamattina la documentazione necessaria per la presentazione delle proprie liste nei 9 CTP previsti dal regolamento comunale. Sono 8 liste autonome, più di 700 firme raccolte, 65 candidati alla fine di un lavoro durato quasi due mesi malgrado un regolamento assurdo ed una burocrazia indecente; nome scelto: Altra Idea di Quartiere in continuità con quanto fatto dalla comunali n poi.

In attesa di comunicare con una conferenza stampa dedicata tutti i dettagli sulle nostre liste e i nostri candidati, il coordinamento del movimento esprime soddisfazione per quanto fatto ed invita aderenti e cittadinanza tutta all'assemblea aperta dei soci che si terrà sabato prossimo 26 gennaio a partire dalle ore 16:30 presso i locali dell'ex prima circoscrizione di Via Cesare Battisti n. 11.