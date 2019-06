Monte Roberto, il sindaco Martelli ha nominato la nuova giunta

In seduta di Consiglio comunale, il sindaco Stefano Martelli ha conferito gli incarchi di assessore e attribuito le deleghe della Giunta comunale. Vice sindaco è Melania Cannuccia, con deleghe ai Lavori pubblici, verde pubblico, patrimonio e viabilità: laureata in Ingegneria meccanica e responsabile Qualità Prodotto presso Whirlpool, era già stata in Amministrazione, ricomprendo le stesse deleghe, dal 2009 al 2014.

Assessore ai Servizi sociali, politiche giovanili e terza età è invece Serena Cesaroni: laureata in filosofia, dottore di ricerca in psicologia della comunicazione, è consulente educativo ed insegnante. Anche lei, parte della Giunta 2009-2014, torna a ricoprire l'incarico al fianco del sindaco Martelli. Assessore alla Cultura, Pubblica Istruzione e Turismo è Sara Campanile: laureata in Scienze della Formazione Primaria, è insegnante presso l'Istituto Comprensivo «Beniamino Gigli». Per diversi anni è stata impegnata nell'associazionismo locale e in particolare nella Pro loco.



Alessio Panfoli è assessore al Bilancio, finanze e urbanistica. In Amministrazione già nel 2009-2014 con le deleghe di bilancio e finanze, laureato in Economia e Commercio e in Scienze Strategiche, è Ufficiale Superiore dell' Esercito Italiano. Il sindaco Stefano Martelli ha tenuto invece per sé le deleghe di Attività produttive, Ambiente e Personale.



«Sento innanzitutto il dovere di ringraziare tutti i cittadini di Monte Roberto che si sono recati alle urne, sia colo che hanno espresso il loro consenso nei confronti della mia squadra sia coloro che non lo hanno fatto scegliendo diversamente - sono le parole del sindaco durante il Consiglio di insediamento - Assumere oggi l'incarco di sindaco di Monte Roberto rappresenta per me, oltre che una grande emozione e un grande motivo di orgoglio, una grande responsabilità, un grande impegno e una grande sfida ma so di poter contare su una squadra altamente competente con esperienza, entusiasmo, energia e tanta voglia di coinvolgere e far partecipare la cittadinanza». E conclude: «A tutti loro e ai tanti cittadini che in vario modo ci hanno sostenuto, rivolgo un sentito ringraziamento per il lavoro svolto durante la campagna elettorale e in questi primi giorni di amministrazione». Del gruppo di maggioranza #Di Più per Monte Roberto, si sono insediati poi i consiglieri Cristiano Togni, Federico Filipponi, Daniele Marasca, Elia Fava, Andrea Perugini, Sandro Staffolani, Luca Sassaroli e Giulia Verdenelli.