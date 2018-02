Maltempo in città, la Mancinelli: «In caso di neve solo spostamenti indispensabili»

Si è svolta questa mattina in Comune una ulteriore riunione organizzativa presieduta dal sindaco, Valeria Mancinelli e dal direttore generale Giancarlo Gasparini, oltre che dall'assessore alla protezione civile Stefano Foresi, per una messa a punto del piano d'azione per le pessime condizioni meteo previste per i prossimi giorni e che potrebbero portare forti precipitazioni nevose anche nell'anconetano.

«In caso di neve e ghiaccio, anche perché le previsioni viste sinora danno queste informazioni, previste nella giornata di lunedì 26 e martedì 27 febbraio, fin d'ora invitiamo fortemente i nostri concittadini a limitare al massimo e tassativamente gli spostamenti - ha affermato al termine dell'incontro il sindaco Mancinelli -. Salvo casi di necessità assoluta, vi invitiamo a rimanere a casa e per le uscite comunque necessarie, sappiate fin da ora che bisognerà assolutamente attrezzarsi con gomme termiche o con catene montate. Ma l'indicazione principale è quella di rimanere a casa».