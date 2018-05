Chiusure festive dei negozi, i 5 Stelle: «Finalmente anche il sindaco è d'accordo»

«La maggioranza jesina ha presentato ieri una mozione in consiglio comunale per invitare il sindaco a farsi promotore presso la regione ed il parlamento di iniazitive legislative volte a favirire la chiusura domenicale/festiva degli esercizi commerciali». A parlare è il Movimento 5 Stelle di Jesi che con un comunicato ha voluto dire la sua sui negozi chiusi durante le festività.

«Un tema da sempre caro al MoVimento 5 Stelle, unica forza politica a presentarlo come programma di governo e promotrice di una proposta di legge nella scorsa legislatura parlamentare, approvata alla Camera dei Deputati nel 2014 e purtroppo rimasta arenata in Senato dalla fu maggioranza pdina che il 4 marzo gli italiani hanno finalmente messo in minoranza. Ci fa piacere che anche nella nostra città si ritorni a parlare di questo argomento e che finalmente anche la maggioranza si rivolga ai livelli istituzionali superiori presso i quali non ha rappresentanti per auspicare azioni risolutive in merito. Abbiamo ovviamente sostenuto l’iniziativa consiliare proponendo anche un emendamento per ricordare quanto già fatto dal MoVimento 5 Stelle in sede parlamentare e quanto già deliberato in Assemblea Legislativa regionale, rafforzando così gli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale jesino».