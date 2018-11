Parco avventura e tombolata: si alza il sipario sul Natale 2018 in città

Partirà nel giorno dell’Immacolata il Natale falconarese, Falconara Christmas Village, che fino al 6 gennaio animerà tutto il territorio tra conferme e novità, per trascorrere le festività all’insegna del coinvolgimento. Lo start ufficiale alle 16.45, con l’accensione delle luminarie e degli alberi allestiti in diverse parti della città e la presentazione di Maurizio Socci. Il cartellone è stato illustrato questa mattina al Castello con la partecipazione di commercianti e rappresentanti delle associazioni che hanno contribuito a organizzare gli eventi. «Vogliamo certamente coinvolgere tutte le persone che decideranno di trascorrere a Falconara le giornate che accompagnano al Natale – è il commento del sindaco Stefania Signorini, che mantiene le deleghe a Cultura e Turismo – ma quando parlo di coinvolgimento intendo anche quello delle associazioni presenti sul territorio, che mai come quest’anno insieme alle scuole e ai commercianti hanno unito le forze per offrire alla città un cartellone ricco di appuntamenti, di intrattenimenti e di offerte culturali, da quelle musicali alle iniziative editoriali. Questo programma natalizio è frutto di un lavoro di squadra».

Tra le novità del Natale 2018, una sarà ospitata in piazza Catalani, che dall'otto dicembre si trasformerà in un Parco Avventura: i più piccoli potranno affrontare percorsi sospesi, con ponti tibetani, liane, una parete per l'arrampicata e una casetta sull'albero dove poter assistere a documentari sulla natura. Nella piazza della zona nord della città arriverà infatti il Green Park, con tre attrazioni da vivere sospesi nel vuoto grazie all'utilizzo di imbracature, come avviene già da alcuni anni in tanti parchi d'Italia. Tante le iniziative per le famiglie, che saranno proposte nei rioni e nei quartieri del territorio, mai come quest'anno protagonisti del programma natalizio falconarese. Sarà dunque un Natale diffuso, con animazioni in centro, a Palombina Vecchia, a Castelferretti. Nel paese dei conti Ferretti arriverà un'altra grande novità delle feste: in piazza della Libertà grandi e piccini potranno entrare nel Magic Globe, una palla di Natale gigantesca ‘arredata’ con soggetti natalizi per scattare foto ricordo. Il Magic Globe sarà una delle attrazioni che troveranno spazio dal 21 al 23 dicembre in piazza della Libertà all’interno di un villaggio di Babbo Natale allestito all’ombra del Castello Ferretti. Nel cuore di Falconara, tra piazza Mazzini e l’isola pedonale di via Bixio, rivivrà invece il Christmas Village, con il villaggio di Babbo Natale gonfiabile, cori e animazioni, oltre alla pista di pattinaggio sul ghiaccio che nelle scorse edizioni è stata presa d’assalto da adulti e bambini. Proprio la piazza principale di Falconara farà vivere una vera magia musicale: per la prima volta si esibiranno tutte le corali cittadine, che in genere preferiscono cantare nelle rispettive chiese. Sempre piazza Mazzini ospiterà, il 23 dicembre, la Tombola animata, evento presentato da Maurizio Socci: alcuni personaggi noti di Falconara estrarranno i numeri fortunati per intrattenere il pubblico in attesa che la dea bendata decida chi baciare. Piazza Fratelli Bandiera, al centro dell’isola pedonale, si trasformerà invece in un bosco degli elfi e in piazza Garibaldi si potrà giocare con gli animali di peluche cavalcabili. Tanta animazione anche a Palombina Vecchia, dove nel pomeriggio del 14 dicembre al centro commerciale Le Ville ci saranno l’animazione del Mago Zeppola, dolciumi e la casetta di Babbo Natale, mentre il 15 dicembre via Italia sarà chiusa al traffico tra via Spagnoli e via dei Mille per lasciare spazio alla musica di ‘Radio Studio +’ in diretta nazionale. A tutti saranno offerte caldarroste e vin brulé.

La caratteristica del Natale ‘diffuso’ è sottolineata dalla vicesindaco Yasmin Al Diry: «In qualità di assessore al Commercio penso che gli eventi natalizi possano essere un’importante occasione per le attività produttive presenti nel nostro territorio. Era mia volontà far vivere il clima natalizio in tutta Falconara ed il programma del Christmas Village 2018 va in questa direzione. Tale risultato è il frutto della sinergia tra il Comune, le associazioni, i commercianti e le attività produttive di tutta Falconara, ringrazio quindi tutte le persone che si sono spese fattivamente. Il periodo natalizio, quest’anno, coinciderà anche con il 35ennale della Croce Gialla di Falconara, che sarà presente in piazza Mazzini con uno stand, con una tavola rotonda e con una mostra fotografica organizzate entrambe al Centro Pergoli. Ad anticipare l’accensione delle luminarie sarà, sabato 1 e domenica 2 dicembre, un mercatino solidale allestito all’interno della sala ex Mercato Coperto, cui seguirà nel weekend dell’Immacolata il mercatino di Natale in centro. Come da tradizione, sarà aperto la notte della vigilia il Presepe di Rocca Priora nei sotterranei del Castello, mentre a Castelferretti torna ‘La magia dei presepi’.