Muro a Falconara, il Comune valuta l'azione legale: incontro tra comitato e avvocato

Il Comune di Falconara è pronto ad avviare anche un'azione legale per contrastare il progetto della barriere fonoassorbenti di RFI.

Venerdì mattina il sindaco, insieme ai rappresentanti del comitato 'No al muro, sì il mare di Falconara', ha incontrato un avvocato esperto in diritto amministrativo proprio per valutare le strade da intraprendere nel caso in cui l'iter per la realizzazione del muro non dovesse essere fermato dalla battaglia già avviata insieme agli altri Comuni costieri interessati dall'opera. La priorità per il Comune di Falconara resta comunque quella di portare avanti un'azione comune di tutte le amministrazioni interessate e resta in primo piano la richiesta alla Regione Marche di farsi parte attiva e di rappresentare tutti gli enti locali per esprimere un 'no' univoco e unitario. Alla Regione viene anche chiesto di presentare una proposta di legge affinché vengano trovate soluzioni alternative alle barriere fonoassorbenti per ridurre la rumorosità del traffico ferroviario e il suo impatto sull'abitato.