Grande Muro, Berardinelli: «Il Comune potrà opporsi alla realizzazione»

«Un’ottima notizia per i cittadini anconetani che abitano lungo la ferrovia tra Palombina e la Stazione ferroviaria che possono sperare di non vedersi soffocare dall’annunciato muro di divisione. La costruzione di questa struttura, un muro alto svariati metri, lungo il percorso della ferrovia, posizionato tra i binari e le case esistenti, aveva creato molto allarme e forte malumore tra i residenti della zona». A parlare è Daniele Berardinelli di Forza Italia.

«Difatti si sarebbero trovati le abitazioni racchiuse in una specie di lager, una prigione, con muri di altezza pari anche a due piani, che impedirebbero la vista e il profumo del mare, il vero valore aggiunto di quegli immobili e ridurrebbe la fruibilità dei piccoli giardini sul retro delle case, arrecando non solo un grosso fanno economico ai proprietari, ma anche un peggioramento della qualità della vita dei residenti costretti a vivere murati. Fa impressione aver assistito all’assenza dal dibattito dell’amministrazione comunale di Ancona che sembrava così essere “costretta” a subire questa scelta come se fosse ineluttabile. Invece il Comune di Ancona avrà la possibilità di opporsi in occasione della Conferenza di Servizi a questa scellerata proposta, proponendo le proprie osservazioni, ad iniziare da quelle paesaggistiche. In sostanza, nonostante il silenzio del Sindaco e della Giunta, non è assolutamente vero che il progetto non si possa bloccare, anzi, sembra che non ci sia alcuna possibilità di realizzare questa barriera infelice, basta che il Comune ascolti i cittadini e rifiuti di piegarsi a scelte di altri».