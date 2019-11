Comunicazione digitale, premiato il Comune di Jesi per l'app Municipium

Nuovo importante riconoscimento per l’efficacia della comunicazione ai cittadini del Comune di Jesi. In occasione dell’assemblea nazionale dell’Anci - principale appuntamento tra tutti i Comuni del nostro Paese - è stato assegnato al nostro Comune un premio per l’altissimo numero di iscritti alla propria App in rapporto alla popolazione residente. L’iniziativa, promossa dalla Maggioli, primaria società di servizi per gli enti pubblici, intendeva dare visibilità alle migliori esperienze di comunicazione digitale tra cittadino e amministrazione.

Ad oggi, infatti, oltre 11 mila utenti - praticamente quasi uno su tre (se si escludono i bambini) - hanno scaricato nel proprio smartphone o nel proprio tablet la app Municipium il suo nome - che consente di avere sempre a portata di mano tutta una serie di informazioni utili e di ricevere in tempo reale segnalazioni per emergenze e criticità che si verificano nel territorio. Disponibile su qualsiasi sistema operativo, di facile e immediato uso, la App Municipium permette ad esempio di conoscere il menù giornaliero delle mense scolastiche, la tipologia di rifiuti che viene raccolta ogni giorno, la farmacia di turno, le vie con divieto di sosta per la pulizia stradale, gli appuntamenti della settimana. Con messaggistica istantanea vengono poi divulgate notizie su guasti o disservizi, chiusura strade o divieti temporanei, oltre che su scadenze tributarie e ogni altra utile notizia di informazione immediata alla cittadinanza. Non solo, attraverso la sinergia con altri strumenti informatici, mediante la App è possibile ottenere i permessi di accesso alla Ztl o pagare le multe on line. Inoltre, alla voce della protezione civile, indicando il proprio indirizzo e numero civico, il cittadino può conoscere le tipologie di calamità possibili in quel determinato punto della città ed il centro di raccolta più vicino in caso di emergenza.

Oltre alla App Municipium, il Servizio Relazioni Esterne del Comune di Jesi da cui dipende l’attività di comunicazione, si avvale di altri importanti strumenti di informazione ai cittadini: i servizio di messaggistica whatsapp (con il medesimo record di oltre 11 mila iscritti) e Telegram, le pagine social Facebook e Instagram, Twitter, la mailing list settimanale, la web tv, il periodico cartaceo Jesi Oggi e, ovviamente, la rete civica.