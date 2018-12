Il Movimento 5 Stelle corteggia il Rettore dell'Università Politecnica

Dopo che il Rettore dell'Università Politcnica delle Marche ha detto di essere interessato alla politica e di aver più volte ricevuto proposte di candidatura in un'intervista su Il Corriere Adriatico, è arrivata lanota stampa del Movimento 5 Stelle che, tramite il consigliere regionale Gianni Maggi, corteggia Sauro Longhi:

"L'eventuale impegno del Rettore dell'Università Politecnica delle Marche in politica non può essere che auspicabile. Un uomo di spessore come il Professor Sauro Longhi potrebbe innalzare la mediocrità di una governance regionale che non è riuscita a far compiere il salto di qualità a una regione i cui livelli di benessere e occupazione sono sotto la media nazionale. Peccato però che i contatti con una personalità così autorevole vengano da una forza politica destinata a non governare più la regione. L'ulteriore frattura interna registrata con l'elezione del nuovo Segretario regionale non fanno sicuramente presagire una imminente inversione di tendenza verso la riconquista della fiducia da parte degli elettori marchigiani. Il Movimento 5 Stelle nelle recenti elezioni nazionali è risultata di gran lunga la prima forza politica della Regione grazie anche alla decisione virtuosa di aprire le proprie liste a personalità di spicco come il Magnifico Rettore dell'Ateneo Marchigiano. Un personaggio autorevole e stimato avrebbe con il Movimento 5 Stelle ottime possibilità di governare le Marche".