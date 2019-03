Sfiducia all'assessore Pieroni, il M5S Marche si appella a Ceriscioli

Una mozione di sfiducia nei confronti dell'assessore a cultura e turismo, Moreno Pieroni. A presentarla è il Movimento 5 Stelle Marche, impegnando il presidente Luca Ceriscioli a revocargli le deleghe assessorili. «Abituati a essere educato, non fare il romano, perché sei nelle Marche», questa la battuta dell'esponente di giunta regionale in occasione di una trasmissione di approfondimento sul sisma del 2016 (Sibilla, le voci della ricostruzione, èTV), per sollecitare l'interlocutore – un terremotato - ad ascoltarlo.



«Il ruolo istituzionale di assessore ricoperto da Pieroni, in rappresentanza dei cittadini e della Regione Marche – scrivono i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, Gianni Maggi, Peppe Giorgini, Piergiorgio Fabbri e Romina Pergolesi -, andrebbe svolto con senso civico e grande responsabilità in ogni occasione, a maggior ragione durante un’intervista televisiva. Malgrado le richieste di formali scuse, pervenute da più rappresentanti istituzionali, per le parole inopportune e ritenute offensive nei confronti di tutti i romani, l’assessore Pieroni ha aggravato ulteriormente la sua posizione dichiarando pubblicamente: “Da secoli i romani dicono che è meglio un morto in casa che un marchigiano alla porta, perché considerati i gabellieri del Papa e non ci siamo mai sognati di offenderci”». Dalla Capitale, il presidente dell’Assemblea Capitolina, Marcello De Vito si è detto «parecchio offeso», mentre l'assessore allo sport, Daniele Frongia si è rivolto direttamente al governatore Ceriscioli chiedendogli «se i suoi assessori possono insultare i romani in questo modo».



Alla luce di tutto ciò, il gruppo pentastellato delle Marche «impegna il Presidente della Giunta regionale a revocare le deleghe alla promozione e organizzazione delle attività culturali e del turismo all’assessore Moreno Pieroni».