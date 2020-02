Il Movimento 5 Stelle si mobilita, manifestazione contro i vitalizi a Roma: in 300 dalle Marche

In 300 dalle Marche, tra cui un gruppo da Osimo, in direzione della alla manifestazione che si terrà oggi a Roma per dire "Mai più Vitalizi". "Un privilegio che molti parlamentari percepiscono, appunto quello del vitalizio che non è calcolato sulla base contributiva, difatti ci sono parlamentari che percepiscono 4mila euro al mese per aver fatto un solo giorno al Parlamento, altri un mese altri settimane - fanno sapere del Movimento di Osimo -

Circa 1 anno fa il MoVimento 5 Stelle ha dato un taglio a questo privilegio ed il Vitalizio è stato calcolato in base ai contributi versati come un normale cittadino».

Così a Roma oggi ci sarà anche il MoVimento 5 Stelle delle Marche, che partirà con 4 linee di pullman organizzati dall'attivista Andrea Prosperi e da tutto lo staff. La prima Linea partirà da Urbino, Pesaro, Fano, la seconda da Ancona Nord, Jesi, Fabriano, la terza da Ancona Sud, San Benedetto e la quarta Tolentino Macerata Civitanova.