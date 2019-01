La consigliera comunale del Movimento 5 Stelle si dimette: ora tocca a Quacquarini

Venerdì scorso, la portavoce del MoVimento 5 Stelle di Ancona Annarita Sordoni ha rassegnato le proprie dimissioni da consigliere comunale. Il Movimento dorico ha comunicato come le motivazioni siano strettamente personali e non politiche. Fatto sta che, da lunedì, la Sordoni sarà sostituita nell'aula del Palazzo degli Anziani dal primo dei non eletti delle ultime elezioni amministrative: Gianluca Quacquarini.

"Nel ringraziare per l'attività fin qui svolta da Annarita Sordoni, si augura buon lavoro al nuovo Portavoce Gianluca Quacquarini" fanno sapere dal gruppo dei pentastellati dorici.