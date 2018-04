Scomparsa dell'ex assessore Filippo Giulioli, il cordoglio da parte del Comune

L'Amministrazione comunale di Ancona ha espresso profondo cordoglio per la scomparsa di Filippo Giulioli, uomo di grande impegno politico, ex consigliere comunale ed assessore anche con la Giunta Monina, in Comune dal 1979 fino al 1987.

Nato a La Spezia il 10 marzo del 1929, nel 1979 è stato assessore ai servizi, nel 1983 assessore al decentramento e alla partecipazione democratica, ruolo ricoperto anche nell'anno 1985 con l'aggiunta della delega al personale. L'Amministrazione esprime le più sentite condoglianze alla famiglia.