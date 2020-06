MNS, Ausili: «Priorità alla scuola. Evitare il prossimo anno la didattica a distanza»

«Le istituzioni ad ogni livello lavorino per scongiurare la didattica a distanza per il prossimo anno». Marco Ausili, consigliere comunale di MNS parla chiaro: «Il Comitato Priorità alla Scuola deve essere ascoltato dalle Istituzioni - dice - perché raccoglie la voce dei soggetti direttamente coinvolti nella dimensione scolastica, cioè famiglie e insegnanti. Rilevano le disuguaglianze, le difficoltà e le criticità che la didattica a distanza hanno prodotto nel corrente anno scolastico, impoverendo, tra l’altro, la dimensione dello sviluppo sociale, affettivo ed emotivo degli alunni».

Il consigliere prosegue così: «Come consiglieri comunali chiediamo all’amministrazione locale di prevedere gli eventi e di muoversi quindi immediatamente insieme all'Usr, per individuare spazi ulteriori per l’espletamento delle lezioni in presenza, per organizzare il trasporto scolastico adeguatamente e per prevedere un contributo alle Scuole del territorio, pubbliche e paritarie, per l’acquisto di materiale per la sanificazione e per i dispositivi di protezione individuale».