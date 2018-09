Miss Italia per promuovere le Marche

«Ho molto apprezzato che la nuova Miss Italia abbia subito avuto un pensiero per la sua regione e i terremotati. Ho già chiesto al Servizio Turismo di contattarla perché sarebbe una buona cosa avere il suo volto per la promozione dell’immagine delle Marche. Noi parliamo della bellezza della nostra regione e penso che nel ruolo di Miss, inteso non solo in senso estetico, si possa simbolicamente raccontare anche la bellezza delle Marche».

Lo ha detto il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli commentando l’elezione a Miss Italia di Carlotta Maggiorana, 26 anni, originaria di Montegiorgio.