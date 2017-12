Regione, eletto il nuovo Segretario generale del Consiglio delle Marche

Massimo Misiti è il nuovo Segretario generale del Consiglio regionale delle Marche. A stabilirlo il decreto del Presidente Antonio Mastrovincenzo firmato dopo la prima riunione del nuovo Ufficio di Presidenza, eletto ieri dall'Assemblea legislativa, che ha espresso alla unanimità parere favorevole sulla nomina.

Biografia

Massimo Misiti, laureato in Giurisprudenza, ha ricoperto, in Consiglio regionale, il ruolo di Dirigente dell'Area Risorse finanziarie e strumentali e ad interim delle posizioni di Funzione dirigenziali “Bilancio e ragioneria” e “Beni e servizi”. Ha inoltre ricoperto gli incarichi di dirigente con funzioni di “Consulenza per la normazione” nell'ambito dell'Area dei Processi normativi; dirigente nell'ambito dell'Area dei Processi normativi con funzioni di “Coordinamento, consulenza e assistenza nelle materie di competenza delle Commissioni Attività produttive e Affari europei”; ha svolto funzioni vicarie del dirigente dell'Area Servizi assembleari, del Segretario generale e del Dirigente dell'area “Processi normativi e di controllo” del Consiglio regionale.