La Mancinelli nomina un nuovo assessore, è Michele Polenta: per lui delega all'ambiente

Il sindaco Valeria Mancinelli nomina un nuovo assessore: è il verde Michele Polenta, 51 anni imprenditore agricolo e avrà la delega all’ambiente. Lo ha annunciato il sindaco stesso in un incontro con i capigruppo della maggioranza in consiglio comunali. Mancava un assessore dopo le dimissioni dell’assessore alle Politiche economiche, finanziarie e di bilancio Fabio Fiorillo. Così ora gli assessori torneranno ad essere 9. Per Polenta sicuramente la delega all’ambiente, ma non è escluso che possa prendere anche altri incarichi.

Nella stessa occasione avrebbe anche rinnovato la sua piena fiducia all’assessore Paolo Manarini, indagato dalla Procura di Ancona nell’ambito dell’inchiesta sulla corruzione nel comune dorico. Manarini dunque, che sarebbe stato pronto a farsi da parte subito dopo le perquisizioni di giovedì scorso da parte della polizia, resta al suo posto.