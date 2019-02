"M'illumino di meno", spente le luci del centro Pergoli

Anche il Comune di Falconara aderisce alla XV edizione di ‘M’illumino di meno’, ideata nel 2005 da Caterpillar e Rai Radio 2 per sensibilizzare sul tema del risparmio energetico. Domani, 1 marzo, dalle 18.30 alle 20 saranno spente le luci del Centro Pergoli di piazza Mazzini e l’assessore all’Ambiente Valentina Barchiesi rilancia anche il tema del riutilizzo di oggetti e materiali, che quest’anno è legato alla storica manifestazione. «L’amministrazione comunale è attenta a questi temi – spiega – e vuole dare un segnale alla cittadinanza al fine di sensibilizzare al risparmio energetico e al riuso. Oltre a spegnere simbolicamente le luci del Centro Pergoli, abbiamo deciso di riproporre lo Svuotacantine, l’iniziativa che permettere di vendere o barattare vecchi oggetti, purché di valore inferiore a 200 euro, utilizzando gli spazi pubblici. Da anni, inoltre, è attivo il Centro del Riuso, che è stato recentemente oggetto di restyling». Il decalogo di M’illumino di meno, pubblicato sul sito della manifestazione, consiglia di spegnere le luci quando non servono; spegnere e non lasciare in stand by gli apparecchi elettronici; sbrinare frequentemente il frigorifero e tenere la serpentina pulita e distanziata dal muro in modo che possa circolare l’aria; mettere il coperchio sulle pentole quando si bolle l’acqua ed evitare sempre che la fiamma sia più ampia del fondo della pentola; se si ha troppo caldo abbassare i termosifoni invece di aprire le finestre; ridurre gli spifferi degli infissi riempiendoli di materiale che non lascia passare aria; utilizzare le tende per creare intercapedini davanti ai vetri, gli infissi, le porte esterne; non lasciare tende chiuse davanti ai termosifoni; inserire apposite pellicole isolanti e riflettenti tra i muri esterni e i termosifoni; utilizzare l’automobile il meno possibile, condividerla con chi fa lo stesso tragitto e utilizzare la bicicletta per gli spostamenti in città.