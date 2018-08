Mezzavalle, Altra Idea di Città: «Non sia Portonovo 2, ma neppure il giardino di casa»

Come ogni estate torna caldo il tema Mezzavalle, spiaggia tanto pregiata quanto costantemente al centro del dibattito cittadino. Puntualmente, anche quest'anno, molti tornano a chiedersi che fare di un paradiso di tale bellezza a fronte degli ennesimi episodi di abusi perpetrati sull'arenile da parte degli incivili.

Sulla vicenda interviene Altra Idea di Città: “Come movimento politico continuiamo a pensare che Mezzavalle debba rimanere libera da ogni speculazione privata, bella nella sua natura selvaggia, ma siamo altrettanto convinti che non possa diventare terreno quotidiano di scorribande foriere di caos , sporcizia e disturbo- si legge in una nota firmata dal capogruppo Francesco Rubini- occorre un impegno maggiore da parte dell'amministrazione comunale, a partire dai sevizi, dalla manutenzione dello stradello e soprattutto sul fronte dei controlli praticamente assenti. Occorre inoltre un nuovo forte movimento di opinione su Mezzavalle che rimetta al centro il tema della sua tutela e della sua valorizzazione, responsabilizzando di nuovo cittadinanza e turisti. Il lavoro fatto in quel luogo ormai da anni da parte del Comitato di Mezzavalle Libera rappresenta un presidio imprescindibile da cui ripartire con maggiore slancio: abbiamo un vero tesoro da preservare, dobbiamo farlo tanto contro chi ne vorrebbe fare una "Portonovo 2", quanto contro chi ne vorrebbe fare il giardino di casa sua”.