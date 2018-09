McDonald's scelta calata dall'alto, la Lega prepara un'interrogazione: «Cambiamo paradigma»

Non è una questione ideologica, quanto meno non è quella la parte su cui concentrarsi per la Lega di Ancona. Il punto è come è stata fatta quella scelta ed è per questo che il capogruppo della Lega Marco Ausili pone una serie di interrogativi con l'obiettivo di portare ad un cambio di paradigma. Lo spiega così:

«Sul piano ideologico non mi può che rattristare veder sempre prevalere i grandi sui piccoli, ovverosia le grandi catene sulle piccole attività commerciali, come mi rattrista vedere sempre più dilagare nei territori i prodotti della globalizzazione che indeboliscono quel patrimonio inestimabile di sapere e di saper fare artigianale presente a livello locale. Ma, tralasciando questi aspetti ideologici e rimanendo sul piano amministrativo, posso dire che solleciterò da subito il mio Gruppo Consiliare Lega e il resto della Coalizione di centrodestra affinché sia presentata immediatamente una interrogazione a risposta scritta all’Amministrazione Comunale che verta sui seguenti punti. Come cambiare, d’ora in avanti, il modus operandi? Secondo noi, se in un quartiere si vuole intervenire con modificazioni strutturali, come accaduto a Torrette, si dovrà anzitutto sondare a fondo il parere dei cittadini che vivono in quel quartiere. L’interesse dei cittadini viene prima di qualsiasi motivazione economica. Se la vendita dell’area di Torrette in questione ha permesso una sostanziosa entrata nelle casse comunali, è ovvio che il quartiere si aspetti un altrettanto sostanzioso investimento sul territorio di Torrette: quali sono gli interventi previsti per Torrette nei prossimi mesi? Quanto si immagina di investire per il quartiere? Si richiede una verifica immediata da parte dei tecnici comunali sulla viabilità (rotatoria Via Conca e strade attigue) e sulle disponibilità di parcheggi, come modificati dai lavori per l’apertura del nuovo MCDonald's. La risposta scritta che perverrà, entro trenta giorni dal protocollo, sarà dal sottoscritto rigirata ai cittadini di Torrette».