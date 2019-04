Europee, nelle Marche +Europa punta su Mattia Morbidoni

La sua candidatura è stata lanciata venerdì 19 aprile, ad Ancona, dal vicesegretario nazionale del movimento fondato da Emma Bonino, Piercamillo Falasca, durante un incontro con i principali esponenti dei movimenti e partiti marchigiani di ispirazione europeista, sostenitori della lista. Coordinatore di + Europa Centro Marche e componente dell’assemblea nazionale di + Europa, Mattia Morbidoni sarà in lista nella Circoscrizione 3 – Italia Centrale.

«Ho accettato con entusiasmo l’invito a candidarmi – afferma Mattia Morbidoni – per proseguire l’impegno civico che da sempre mi contraddistingue. Queste elezioni rappresentano un momento cruciale per il futuro dell’Unione Europea ed io mi batterò per dare risposte concrete alle principali questioni del nostro tempo, dalla difesa dei diritti delle persone, priorità perfettamente rappresentata dagli undici obiettivi individuati dall’associazione Luca Coscioni, alla tutela dell’ambiente e al contrasto ai cambiamenti climatici. Naturalmente è mia intenzione portare al centro dell’agenda del prossimo Parlamento Europeo le istanze del territorio, a partire dal rilancio degli investimenti infrastrutturali. In particolare mi propongo di sostenere il progetto di collegamento tra i porti di Ancona e Civitavecchia, all’interno del network Ten - T. Lo scalo marittimo marchigiano è uno snodo in continua crescita per i traffici diretti verso l'Europa balcanica e sviluppare questo nuovo corridoio sarebbe determinante per l’intensificazione degli scambi commerciali».

Tra le battaglie di civiltà portate avanti da Morbidoni, spicca il sostegno alla campagna per la presentazione della proposta di legge sull’introduzione dello ius culturae alla Corte di Cassazione, promossa dai comitati civici “Ritorno al Futuro”, lanciati da Matteo Renzi. A breve Morbidoni darà il via, nelle Marche, alla raccolta firme per il riconoscimento della cittadinanza a tutti i nati in Italia che frequentano le nostre scuole. Contemporaneamente si farà anche promotore della petizione popolare sulla proposta di legge “Figli Costituenti”, che mira ad inserire in Costituzione la tutela ambientale, lo sviluppo sostenibile e l’equità generazionale.

Grande soddisfazione viene espressa da Piercamillo Falasca, vicesegretario nazionale di + Europa: «Ci presentiamo – dichiara- nella Circoscrizione del Centro Italia con Emma Bonino, la figura che più ci rappresenta, come capolista, e con candidati, come Mattia Morbidoni, capaci di dar voce, con il loro nome e il loro impegno politico, ad un’Italia più europea. Mattia, attivista e dirigente nazionale di + Europa, è per noi garanzia di qualità».