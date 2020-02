Il Presidente Mastrovincenzo incontra l'associazione "Prima del tempo"

Il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mastrovincenzo ha incontrato a Palazzo delle Marche i rappresentanti dell'associazione di volontariato "Prima del tempo", in aiuto dei nati prematuri e delle loro famiglie. L'associazione, nata a Colli al Metauro pochi mesi fa e presieduta dal dottor Ramzi El Asmar, ha lo scopo di garantire supporto psicologico ai genitori durante la fase del ricovero ospedaliero e nelle fasi successive, e supporto materiale alle famiglie con disagio economico o sociale di bambini colpiti dalle conseguenze legate alla prematurità.

«Un incontro molto positivo - ha commentato il Presidente Mastrovincenzo - durante il quale ho potuto apprezzare l'impegno di questa nuova associazione, di cui fanno parte, oltre a numerosi genitori, anche un medico neonatologo, un pediatra e un'infermiera specializzata. Ho assicurato il mio interessamento alle loro istanze, in particolare per la qualità dell'assistenza ai bambini prematuri, per la ricerca e per l'acquisizione di nuove attrezzature». L'Associazione "Prima del tempo", insieme all'Associazione Patronesse del Salesi e alla Neonatologia di Ancona, è promotrice dell'iniziativa del 17 novembre "Festeggia con noi la Giornata Mondiale della Prematurità".