Rinnovo dell'Ufficio di presidenza, conferma di fiducia per il presidente Mastrovincenzo

L'Assemblea legislativa ha provveduto in apertura della seduta di oggi al rinnovo di metà mandato dei componenti dell'Ufficio di presidenza. Il presidente Antonio Mastrovincenzo è stato confermato con 27 voti a favore su 31. Sono stati eletti vicepresidenti Renato Claudio Minardi (Pd), per la maggioranza, con 17 voti, e Piero Celani (FI), per l'opposizione, 8 voti, che prende il posto di Marzia Malaigia (Lega Nord). Confermati i consiglieri segretari Boris Rapa (Uniti per le Marche - socialisti), con 12 voti, e Mirco Carloni (Ap), con 10 voti.

«Una conferma a larghissima maggioranza – ha commentato Mastrovincenzo - Un attestato di stima significativo, per questo ringrazio tutti coloro che mi hanno dato fiducia. Continuerò a svolgere il mio ruolo con la massima imparzialità, nel rispetto assoluto delle prerogative della maggioranza e dell'opposizione”. L'ampio appoggio rinnovato dall'Assemblea, pari all'87% dei consiglieri, premia anche il lavoro svolto dall'Ufficio di presidenza in questi primi due anni e mezzo” secondo Mastrovincenzo. L'impegno è di proseguire sulla strada intrapresa, gli obiettivi sono gli stessi, come il contenimento della spesa del Consiglio regionale. Continueremo a lavorare ai progetti attivati. Mi riferisco prima di tutto alla ricerca affidata ai quattro Atenei marchigiani sui nuovi sentieri di sviluppo per le aree terremotate. Promuoveremo nuove iniziative di sensibilizzazione con i ragazzi e con le scuole su temi come la pace, l'Europa, la legalità, e proseguiremo nel lavoro di collaborazione con gli amministratori locali, come è avvenuto con le prime due edizioni di Marcheuropa. Credo che il voto di oggi dell'Aula riconosca il buon lavoro fatto anche su questo aspetto”. Il presidente Mastrovincenzo ha infine ringraziato la vicepresidente uscente Marzia Malaigia “per la leale e propositiva collaborazione dimostrata in questi anni».