Mastrovincenzo in visita a Castelleone di Suasa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Il Presidente del Consiglio Regionale delle Marche, Antonio Mastrovincenzo, ha visitato il Comune di Castelleone di Suasa, conosciuto per la tradizionale “Festa della Cipolla” e per il Parco Archeologico Regionale della Città Romana di Suasa. La visita istituzionale, come altre già effettuate sul territorio, rientra nel programma di ascolto delle Amministrazioni Comunali. Il Presidente, accolto dal Sindaco Carlo Manfredi, dalla Giunta ed alcuni componenti del Consiglio Comunale, si è soffermato a spiegare le opportunità e le risorse che le leggi regionali, approvate nel corso della legislatura, offrono alle Amministrazioni Locali. In particolare le norme sulla prevenzione del gioco d’azzardo, contrasto al bullismo e al cyberbullismo, cultura della legalità e cittadinanza attiva, economia solidale, lotta allo spreco e servizio civile alle persone anziane. Durante l’incontro, il Presidente, ha sostenuto che, per comprendere le esigenze concrete dei Comuni, è fondamentale l’ascolto del territorio e, allora, l’impegno è quello di far conoscere le norme regionali che possono coinvolgere e sostenere i Comuni, favorire la collaborazione istituzionale e partecipare direttamente a tavoli di confronto, che possono facilitare la soluzione dei problemi e la realizzazione dei progetti.

Nel corso della riunione il Sindaco Manfredi ha descritto le principali esigenze di sviluppo del Comune, sulle quali l’Amministrazione vorrebbe consolidare la collaborazione ed il dialogo con la Regione. In particolare, ha ricordato la valorizzazione del Parco Archeologico Regionale, con il Consorzio Città Romana di Suasa, i lavori necessari per la ristrutturazione della Scuola Media, la viabilità, con particolare riferimento al manto della strada provinciale lungo Via Roma e Via Case Nuove e la volontà di promuovere turisticamente l’intero paese con la partecipazione di forze sociali, imprese e lavori pubblici. Il Vice Sindaco, Brunetti, ha evidenziato, inoltre, i problemi sociali, dei soggetti con disabilità, e della Sicurezza, per una migliore tranquillità dell’intera popolazione. “Questi incontri sono fondamentali, ha commentato il Sindaco Manfredi, per intensificare i rapporti con la Regione Marche e affrontare concretamente i problemi, pertanto, ritengo la visita di ieri, del Presidente Mastrovincenzo, che ringrazio infinitamente, molto concreta e vantaggiosa. Hanno preso parte all’incontro il Vice Sindaco, Alberto Brunetti, l’Assessore, Mauro Persi, insieme ai Consiglieri, Loretta Lorenzetti, Franco Bellagamba, Melissa Tenti, Toderi Erminio, Fabrizio Franceschetti e Valentina Galli.

Comune di Castelleone di Suasa

Gallery