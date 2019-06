Marche Pride al Monumento del Passetto: «Ok manifestare ma si rispetti la Memoria»

ANCONA - I Consiglieri Comunali Marco Ausili e Maria Grazia De Angelis, unitamente al Coordinatore Regionale del MNS Giovanni Zinni, sono intervenuti sulle polemiche che sono seguite al recente Marche Pride.

«Siamo ovviamente del tutto favorevoli nei confronti di quanti hanno rivendicato in maniera composta la parità dei diritti, contro ogni discriminazione, tuttavia riteniamo che siano stati indecenti i casi di esibizionismo e ostentazione sopra uno dei monumenti storici più importanti della città, il Monumento del Passetto, che custodisce la memoria dei caduti di guerra. Noi Consiglieri presentiamo una interrogazione per chiedere che gli amministratori commentino l'accaduto uscendo dal silenzio totale tenuto finora, e per chiedere che nel futuro l'amministrazione intervenga per far sì che manifestazioni potenzialmente caratterizzate da atti di ostentazione e provocazione si svolgano nel rispetto dei siti ad alto valore culturale o in cui, oltre a ideali e valori, si custodisce la memoria di persone cadute per compiere il loro dovere, ad esempio immaginando percorsi alternativi più neutri».