Marche, i parlamentari 5 Stelle restituiscono 400mila euro ai cittadini

I parlamentari del M5S eletti nelle Marche hanno restituito per propria scelta oltre 400mila euro ai cittadini destinandoli al micro-credito per le imprese, alle popolazioni alluvionate e alle vittime di violenza. "In un mondo normale la notizia sarebbe questa, visto che i parlamentari degli altri gruppi parlamentari non intendono restituire nulla. Per carità, si tratta di una libera determinazione ma crediamo che tutti convengano sul fatto che sarebbe stato bello se la pratica introdotta dal M5S fosse stata copiata dai partiti".

Cosi in una nota i parlamentari marchigiani 5 Stelle Maurizio Cattoi, Patrizia Terzoni, Paolo Giuliodori, Martina Parisse, Donatella Agostinelli, Giorgio Fede, Rossella Accoto, Mauro Coltorti, Sergio Romagnoli, Roberto Rossini, Mirella Emiliozzi, Roberto Cataldi. "Alcuni ritardi di singoli parlamentari nei versamenti delle somme, peraltro relativi a poche mensilità, sono invece spunto di polemica. Bene che si solleciti la perfezione e si facciano tutte le verifiche ma crediamo che sarebbe più equilibrato valorizzare la e il contributo di una forza politica che per la prima volta nella storia della Repubblica ha inteso ridare ai cittadini una parte consistente degli emolumenti che gli spettano per legge. Se 400mila euro per 13 parlamentari in meno di due anni (e arriviamo a quasi un milione considerando anche la passata legislatura) sono pochi, quanto vale lo zero degli altri partiti?. Il M5S ha scelto una strada innovativa per ricostruire il rapporto tra movimenti politici e persone, cercando di colmare quel solco che si è creato tra palazzo e quanto viene vissuto nelle strade, tra le mura domestiche e nei luoghi di lavoro. Crediamo che la vita politica sia fatta anche di esempi e riteniamo la scelta del M5S di auto-ridursi i privilegi dello status di parlamentare un modo per riavvicinare i cittadini alle istituzioni, a partire dal Parlamento".