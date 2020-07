Marche, manovra Covid: 38mila domande alla piattaforma 210

Sono oltre 38 mila le domande (38.299) pervenute alla Piattaforma 210 della Regione Marche, da parte di famiglie ed imprese penalizzate dall'emergenza Coronavirus. Alle 18 di ieri erano 10.503 le domande per cui si è proceduto all'erogazione delle somme.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Delle 50 misure a sostegno dei vari comparti economici quelle che hanno avuto più richieste sono i contributi a fondo perduto per le imprese turistiche (2.782 di cui 734 erogate), il bonus per l'acquisto di bici nei Comuni con popolazione inferiore ai 50 mila abitanti (3.518 di cui 1.150 erogate), il sostegno al pagamento dei canoni di locazione (2.307), i contributi per le organizzazioni sportive (1.624), per le attività commerciali fino a cinque addetti (5.003), per le attività artigianali con zero addetti (8.347), per parrucchieri/estetiste/centri benessere (3.709), per le imprese della ristorazione (2.642) e bar e gelaterie (2.291).