Marche, credito d'imposta impulso per le imprese: «Una vittoria di Forza Italia»

Si è tenuta ieri mattina la conferenza stampa di Forza Italia per presentare l'introduzione del credito d'imposta per le Regioni meridionali e quelle colpite dal sisma nel 2016. Queste ultime sono state inserite nel testo di legge grazie ad un emendamento che vede come primo firmatario l'Onorevole Raffaele Nevi e, tra gli altri, l'Onorevole Simone Baldelli. Raffaele Nevi, presente questa mattina ad Ancona per la presentazione dell'emendamento alla stampa, ha parlato dell'ampliamento della dotazione finanziaria da 43 milioni a 106,4 milioni di euro, e del lavoro svolto in commissione alla Camera: «si tratta di un provvedimento che darà impulso al territorio dell'Italia centrale, e aiuterà le piccole, medie e grandi imprese che investono in sviluppo e ricerca, con importanti sgravi fiscali. Non solo - prosegue Nevi - ma permetterà nuove assunzioni. Ce lo auguriamo di cuore perché questo territorio ha bisogno di dare opportunità alle nuove generazioni».

Presente il commissario regionale di Forza Italia Francesco Battistoni che ha aggiunto «l'impegno di Forza Italia in Parlamento è eloquente. Siamo sempre attenti al settore produttivo del Paese, l'Italia deve uscire rafforzata da questa crisi, il nostro impegno è in questa direzione. Ringrazio il vice presidente di Forza Italia Antonio Tajani per il grande impegno che ha messo in questa battaglia, ed il lavoro del gruppo parlamentare alla Camera, che è stato determinante». In conclusione, il coordinatore provinciale di Ancona, Daniele Silvetti annuncia che «metteremo in piedi una campagna di comunicazione importante per spiegare ai nostri imprenditori come funziona il credito d'imposta e quali vantaggi possono avere. Lo faremo presto partendo proprio da Ancona».