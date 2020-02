Coronavirus, Conte stoppa Ceriscioli. La Lega: «Regione non in buone mani»

«Il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, prima annuncia un’ordinanza per chiudere tutte le scuole e poi fa dietrofront dopo una telefonata di Conte. O l’ordinanza serve, e quindi il governatore non ha coraggio e il premier è un irresponsabile, oppure l’ordinanza non serve e quindi Ceriscioli ha commesso un errore. In entrambi i casi, la Regione non è in buone mani». Lo dice il senatore Paolo Arrigoni, responsabile della Lega nelle Marche, a margine della conferenza stampa indetta dal Presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli sull'allarme Coronavirus.

Come vi abbiamo scritto sulle nostre pagine, il premier Conte ha stoppato l'ordinanza della Regione, posticipando a domani la decisione sullo stop ad eventi pubblici, scuole, università e manifestazioni.