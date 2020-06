Marche, Battistoni (FI): «Governo sblocchi i trasferimenti enti locali, altrimenti sarà caos»

«l Governo ascolti il grido d'allarme dei sindaci marchigiani, che reclamano la ripartizione dei fondi rimanenti del decreto rilancio ancora fermi. Mancano i 2/3 degli stanziamenti e gli enti locali rischiano di non avere liquidità sufficiente per l'ordinaria amministrazione. A rischio sono infatti i servizi essenziali: cura del verde, spazzamento o raccolta dei rifiuti; l'esecutivo deve forzare i tempi perché il rischio stavolta è concreto e tangibile». Così Francesco Battistoni, commissario regionale di Fi Marche.



«I Comuni stanno già sostenendo imprese e famiglie con gli sgravi e lo slittamento di diversi pagamenti, e lo stanno facendo coi fondi del proprio bilancio. Tari, occupazione suolo pubblico, imposta sulla pubblicità, tassa di soggiorno sono entrate su cui le amministrazioni non possono più contare e senza l'aiuto del governo sarà una tragedia finanziaria con pesanti conseguenze per i cittadini. È arrivato il momento di superare i proclami e passare ai fatti».



