Battistoni (Fi): «Banca d'Italia boccia clamorosamente le Marche. Fallimento Pd»

«La fotografia della Regione Marche che ci restituisce il report della Banca d'Italia certifica plasticamente il fallimento della giunta Ceriscioli». Così Francesco Battistoni commissario regionale di Forza Italia Marche.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Si susseguono frasi come produzione in discesa, interruzione della fase espansiva, incertezza delle aspettative, ristagno del settore dei servizi. Insomma, un bollettino di guerra sia nella fase pre-covid che in quella attuale, in cui la caduta del fatturato industriale è superiore alla media italiana. Purtroppo sono fatti che i marchigiani conoscono fin troppo bene: penso alla situazione in cui versa il settore dei trasporti, fattore di crescita e competitività dei territori, ritenuto assolutamente inefficiente. Poi c'è: il rischio di illiquidità per oltre il 20% delle imprese, soprattutto piccole e medie; la diminuzione dei prestiti, in misura più marcata rispetto al dato nazionale; il mercato del lavoro particolarmente esposto, i cui licenziamenti rischiano di esplodere appena finirà il divieto; la flessione del clima di fiducia dei consumatori e la diminuzione della ricchezza netta e pro capite. Credo sia evidente il bisogno di cambiamento radicale nel governo e nelle politiche di questa meravigliosa Regione, le cui potenzialità sono state represse e soppresse per troppo tempo. Forza Italia ed il buon governo del centro destra sono la sola ricetta vincente per restituire a questa Regione la dignità che merita e farla risorgere».