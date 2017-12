Terzo settore, le Marche aderiscono all'accordo di programma

Le Marche aderiscono all’accordo di programma per il sostegno allo svolgimento di attività di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale. Lo comunica l’assessore con delega al Volontariato, Fabrizio Cesetti. La proposta del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali prevede il trasferimento di risorse statali per un importo di 939.008,57 euro alla Regione per favorire iniziative e progetti di fondazioni del terzo settore, delle organizzazioni e associazioni di promozione sociale iscritte ai registri e albi regionali.

Si tratta di un sostegno importante alle proposte progettuali, in una logica di rete, mirate a perseguire la crescita di un welfare condiviso, ad elevare la partecipazione, l’inclusione e forme di cittadinanza attiva e coesione sociale a seguito della predisposizione di un piano operativo regionale da inviare al Ministero.