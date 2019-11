"Contro la manovra che aumenta le tasse e colpisce proprietà privata”, Forza Italia nelle piazze doriche

"Forza Italia sarà in piazza Roma tutti i sabati di novembre e dicembre con i gilet azzurri contro la manovra di Governo che aumenta la pressione fiscale e tartassa la proprietà privata”. Così esordiscono Teresa Dai Pra’, coordinatrice Comunale FI Ancona e Daniele Silvetti, coordinatore Provinciale.

"La nostra proposta -continuano i rappresentanti azzurri - di togliere al Governo il potere di aumentare le tasse a proprio piacimento caratterizzerà l’azione Politica della nostra base dicendo un No secco a qualsiasi forma di patrimoniale e di aumento della tassazione immobiliare, anche attraverso manipolazioni attuate tramite l’annunciata riforma del catasto che potrebbe essere utilizzata come strumento per fare facile cassa. C’è un solo modo per farlo: fissare un limite alla pressione fiscale e inserirlo nella Costituzione. Forza Italia propone una legge costituzionale che vieti ai governi di imporre tasse per oltre 1/3 della ricchezza complessiva prodotta dal paese nel corso dell’anno e anche di chiedere ad un singolo contribuente, persona, famiglia o azienda, di pagare più di 1/3 dei suoi redditi dell’anno. Questo è l’unico modo per realizzare anche in Italia l’equazione liberale dello sviluppo e del benessere: solo riducendo le tasse sulle famiglie, sulle imprese e sul lavoro, cresceranno i consumi, la produzione ed i posti di lavoro.” I Gazebo azzurri saranno allestiti anche nelle città di Jesi, Fabriano e Falconara per sensibilizzare categorie e cittadini su una manovra iniqua e fortemente penalizzante per il territorio.