Fratelli d’Italia, raccolta firme e manifestazione contro il Governo: «Elezioni a settembre»

Il responsabile regionale dell’organizzazione Fratelli d’Italia, Fabrizio D’Angelo, dopo l’impegno della scorsa settimana con l’arrivo di Giorgia Meloni ad Ancona per la presentazione ufficiale di Francesco Acquaroli a candidato Governatore della Regione Marche, fissa oggi altri appuntamenti per i prossimi giorni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Abbiamo davanti a noi – dichiara D’Angelo – giorni di “fuoco” e non solo per le alte temperature climatiche, ma per lo sforzo che la nostra macchina organizzativa dovrà affrontare in questa che certamente sarà l’estate più importante e decisiva per le sorti politiche della nostra Regione. Infatti – continua D’Angelo – sabato 4 luglio è stata organizzata a Roma, a Piazza del Popolo, alle ore 10, una grande manifestazione nazionale di tutte le forze del centrodestra per gridare tutta la nostra contrarietà a questo Governo Conte. Ci saranno 4000 sedie a disposizione e siamo impegnati dunque come Fratelli d’Italia a fare la nostra parte. Poi, quasi contemporaneamente alla manifestazione di Roma, il Partito ha organizzato una raccolta firme da svolgersi nelle località turistiche e penso ad esempio in particolar modo a quelle nostre rivierasche, per chiedere di mandare a casa il Governo Conte e per indire elezioni a settembre».