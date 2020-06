"L'Italia non si arrende", domani Centrodestra in piazza anche ad Ancona

Anche ad Ancona il centrodestra organizza l'iniziativa 'L'Italia non si arrende. Per l'orgoglio italiano" contro il Governo. L'appuntamento é per domani alle 10,30 in piazza Cavour nel cuore del capoluogo di regione, per un flash mob da svolgersi nel rispetto delle norme in vigore per la diffusione del contagio da Covid-19 (mascherine e distanziamento in primis). Annunciata la presenza dei parlamentari marchigiani del centrodestra, compreso il candidato in pectore alla presidenza della Regione Francesco Acquaroli (FdI), dei consiglieri regionali e del neo segretario regionale della Lega Riccardo Augusto Marchetti.

Una sorta di "debutto" pubblico per il deputato umbro che da qualche settimana ha preso il posto di Paolo Arrigoni alla guida del Carroccio marchigiano per condurre la Lega alle elezioni regionali. «Il centrodestra c'é ed é compatto - premette alla Dire il capogruppo in consiglio regionale della Lega Sandro Zaffiri - Presenteremo un progetto di cambiamento per dare risposte a quel mondo delle imprese abbandonato negli ultimi 5 anni».