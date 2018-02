Manifattura Tabacchi, Busilacchi: «Salvaguardia produzione e occupazione»

Salvaguardare il valore della produzione della Manifattura Tabacchi di Chiaravalle, che ha commesse per 200 milioni e l’occupazione dell’azienda che impiega 80 persone. È l’obiettivo condiviso di Consiglio e Giunta regionali, ribadito oggi in aula durante la discussione delle interrogazioni dei consiglieri Enzo Giancarli e Gianluca Busilacchi sulla vicenda. Attualmente, dopo la revoca del concordato preventivo lo scorso novembre per presunte irregolarità gestionali e finanziarie, la ditta è in esercizio provvisorio fino al 28 febbraio prossimo ed i curatori fallimentari sono in procinto di chiedere al giudice delegato una proroga di tre mesi per finalizzare l’operazione di affitto o la cessione dell’azienda nella consapevolezza della presenza di più di 80 dipendenti e delle possibilità di garantire alcune commesse. «Oggi in aula è stata confermata l’attenzione della Giunta alle sorti della Manifattura ed il suo impegno attivo per monitorare la situazione e per mettere in campo tutte le azioni possibili per trovare soluzioni». Commentano i consiglieri Giancarli e Busilacchi. «Dobbiamo fare in modo di coinvolgere tutte le istituzioni – aggiunge Giancarli –, da quelle locali fino ai parlamentari marchigiani, per agevolare il superamento delle difficoltà anche romane. Dobbiamo avere la forza per farlo, perché in gioco c’è il futuro di 80 lavoratori e delle loro famiglie».

«Sono soddisfatto che la Giunta si sia impegnata in prima persona per risolvere una questione rilevante non solo per gli occupati dell’azienda, ma per il territorio di Chiaravalle –afferma Busilacchi (Mdp) –. La manifattura rappresenta sia sul piano storico sia su quello produttivo una realtà importante: l’azienda ha commesse e dunque c’è la possibilità concreta di mantenere l’attività produttiva. È fondamentale la presenza di un tavolo congiunto per risolvere la questione e mettere al sicuro il futuro dei lavoratori».