Mangialardi al Presidente Fico: “Arrivare all’approvazione del decreto Sisma centro Italia”

Nell’ambito della 36’ assemblea nazionale dell’Anci in programma ad Arezzo, approfittando della preseinza del Presidente della Camera Roberto Fico, il presidente di Anci Marche Maurizio Mangialardi nella sua veste anche di Coordinatore nazionale dei presidenti delle Anci regionali, nel corso della tavola rotonda conclusiva alla quale ha assistito lo stesso presidente Fico ha colto l’occasione per rivolgere un appello accorato.

«La modalità di confronto che ha visto l’Anci quale interlocutore fondamentale per sintetizzare le istanze delle 4 regioni colpite dal sisma del centro Italia del 2016 – ha detto Mangialardi - ha già prodotto un’importante accelerazione. L’auspicio è che i contributi segnalati dai Comuni siano recepiti mettendo il governo nelle condizioni di costruire un decreto sul sisma più confacente alle esigenze dei territori”. Per questo – ha aggiunto Mangialardi – mi rivolgo al presidente Fico - perché interceda affinché la Camera approvi in tempi rapidi il Decreto che poi passerà al Senato. “E’ il momento delle risposte e della concretizzazione di un grande lavoro svolto nell’interesse dei cittadini di un territorio ferito che conta 140 comuni di 4 regioni» ha concluso. Sullo stesso decreto Sisma poi il Presidente Fico, nel corso del suo intervento ha detto

«Mi fa piacere che il Decreto abbia recepito molte istanze dei Comuni la prossima settimana inizierà il suo percorso e sarà approvato ben prima di Natale”.

Nel tardo pomeriggio di giovedì il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Fraccaro ha convocato tavolo tecnico con i delegati dell’Anci per approfondire le tematiche che riguardano il testo del Decreto Sisma Centro Italia.