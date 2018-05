Video del sindaco ad Ancona Entrate, Tombolini: «Marchetta scandalosa»

«Chi si reca ad “Ancona entrate” (Società unipersonale soggetta alla direzione e al coordinamento del Comune di Ancona) per ricevere informazioni o per approfondire pratiche personali, prende il numero e si accomoda nell’ampia area di attesa. Per allietare l’ospite c’è un bel monitor dove scorrono immagini che dovrebbero essere legate all’attività della società. Bene, qualche cervellone di “Ancona entrate”, da vero suddito, ha pensato di omaggiare la sindaca renziana uscente mandando di continuo un video fatto da professionisti dove si raccontano le mille imprese riuscite alla sindaca e le altre mille imprese che dovrebbero impreziosire il suo secondo, mandato». Così il candidato sindaco del Centrodestra Stefano Tombolini.

«Anche se il presidente della partecipata è il prof.Lorenzo Robotti, fino a prova contraria un galantuomo, ( guarda caso di recente confermato alla guida di Ancona entrate dopo anni ed anni di onesta conduzione) la società non è della Mancinelli ma della città. Per esaltare imprese e virtù della zarina si spera che almeno i passaggi video siano a pagamento e non siano invece scandalose marchette elettorali quasi a sdebitarsi di chissà quali favori. Caro presidente Robotti, ci dica quanto paga la Mancinelli e forse anche gli altri tre candidati sindaco potrebbero essere interessati a presentare i loro programmi alternativi sui vostri schermi».