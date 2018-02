Allerta neve, riunito il tavolo di protezione civile. Il sindaco: «Pronti per l'emergenza»

JESI - Presieduto dal sindaco Massimo Bacci si è riunito questa mattina il tavolo di protezione civile comunale per fare il punto della situazione in vista dell’annunciato peggioramento delle condizioni atmosferiche. Il sindaco, in qualità di responsabile della protezione civile, ha voluto verificare di persona che tutti gli Uffici coinvolti fossero informati, pronti ad attivare i vari interventi previsti nel Piano operativo in caso di neve, con particolare riferimento alla piena funzionalità della sala operativa, alla pulizia di strade e marciapiedi, all’assistenza alla popolazione, alla comunicazione nelle scuole.

Sulla base delle disposizioni condivise, ciascun Ufficio provvederà ora a fornire le comunicazioni di competenza ai tanti soggetti che, coordinati dal Comune, contribuiscono a rendere pienamente operativo il Piano di protezione civile nella nostra città. «Nessun allarmismo - è stato sottolineato al riguardo - ma una attenzione sempre vigile per non farsi trovare impreparati».