Maltempo, Verducci (Pd): «Stato di emergenza per le zone colpite»

«Serve con urgenza la dichiarazione dello Stato di emergenza per la Regione Marche colpita dalle devastanti tempeste di pioggia e vento dei giorni scorsi. Le perdite per imprese, lavoratori ed attività turistiche sono ingenti. Occorre mettere in campo tutte le misure di sostegno a imprenditori, lavoratori e sistemi territoriali perché possano immediatamente rialzarsi ed evitare di sprecare una stagione turistica che già è partita in ritardo». Così Francesco Verducci, Senatore Pd, intervendo oggi nell'Aula del Senato.