Maltempo e temperature in picchiata, termosifoni ancora accesi

ANCONA - In considerazione della situazione meteorologica prevista per i prossimi giorni, con temperature in sensibile diminuzione, l'Amministrazione ha autorizzato con un'apposita ordinanza la proroga del periodo annuale di utilizzo degli impianti termici degli edifici pubblici compresi nel Comune di Ancona nelle giornate dal 12 al 14 maggio con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria e nel rispetto dei valori massimi della temperatura ambiente stabiliti dal decreto in materia.