FdI e Lega sul consiglio comunale: «persa occasione per aiutare il commercio»

«Dopo 77 giorni di sospensione ci saremmo aspettati un Consiglio più lungo e corposo ma soprattutto con una propensione maggiore nell'affrontare i problemi che l'emergenza ha portato con se». Queste le parole di Angelo Eliantonio (FdI), Marco Ausili, Maria Grazie De Angelis e Antonella Andreoli (MNS-Lega).

Inoltre aggiungono: «Avevamo chiesto alla Presidente del Consiglio, Susanna Dini di discutere la nostra mozione relativa alle misure a sostegno delle attività economiche cittadine, la quale però ha preferito chiudere i lavori subito dopo la discussione delle delibere, la cui quasi totalità senza carattere d'urgenza e nessuna avente per oggetto l'emergenza virus, proposte dalla Giunta Mancinelli. Col nostro testo proponevamo di realizzare una mappatura, concertata con le associazioni di categoria e i titolari di bar e ristoranti, nonché con l’Autorità Portuale per quanto riguarda le aree del porto, al fine di individuare spazi di aree all’aperto da concedere gratuitamente alle attività quali bar e ristoranti che si vedranno diminuire il numero di coperti all’interno dei propri locali; garantire la gratuità di tutti i parcheggi coperti del Centro per un periodo di tempo limitato, ma adeguato alla situazione in essere, nonché la sospensione del pagamento delle strisce blu dalle 12 alle 15; garantire una liquidità a fondo perduto alle attività commerciali e artigianali del territorio per un sostegno all’acquisto di dispositivi sanitari, strumenti e prodotti per la sterilizzazione. Indicare un numero unico avente funzione di fornire agli operatori economici tutte le informazioni necessarie per svolgere il loro lavoro in sicurezza e nel rispetto delle normative afferenti l’emergenza; snellire l’insieme delle procedure necessarie per permettere ai titolari di attività commerciali, artigianali, ristoranti e bar di organizzare eventi di richiamo, feste e simili nei pressi dei loro locali; costituire una task force specifica utilizzata per aiutare, in maniera collaborativa e non repressiva, titolari e dipendenti di attività commerciali, artigianali, ristoranti e bar nell’opera di far rispettare alla propria clientela le regole varie cui tutti saranno chiamati a rispettare in ragione dell’emergenza sanitaria. Crediamo che si sia persa una grande occasione per discutere subito, sin da oggi, a maggior ragione dopo mesi di vuoto della politica, su alcune misure utili al commercio della nostra città, in crisi già dai periodo antecedente l'emergenza».