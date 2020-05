M5S, Fabbri: consentire gli spostamenti a chi risiede nei Comuni confinanti tra Regioni

«Estendere la possibilità di incontrare i propri cari al di fuori della regione, nei casi in cui i Comuni siano confinanti». Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Piergiorgio Fabbri parla rivolgendosi al presidente della Regione, Luca Ceriscioli: «bisogna estendere la possibilità di spostamento ai cittadini che risiedono nei comuni posti al confine tra una Regione e l’altra che hanno la necessità di incontrare i propri cari, con le dovute precauzioni e seguendo tutte le altre regole individuate dalle nuove ordinanze, oltrepassando i confini regionali». Il consigliere prosegue: «Dalla stampa si apprende che ci sono diversi casi di persone che si trovano impossibilitate ad andare a trovare il proprio genitore perché quest’ultimo vive a pochi chilometri di distanza, ma formalmente all’interno di un Comune di un’altra Regione, come ad esempio il caso di Gabicce Mare e Cattolica, San Benedetto del Tronto e Martinsicuro. Qui si possono trovare facilmente casi come quelli riportati dalla stampa, creando di fatto una limitazione nella vita affettiva dei soggetti interessati».

Il consigliere regionale ritiene quindi che «sia necessario porre dei correttivi di buon senso alle regole entrate in vigore in questi giorni che ci stanno traghettando verso una nuova fase della gestione dell’emergenza legata al Coronavirus. Un provvedimento in tal senso sicuramente riguarderebbe un numero limitato di persone, con un impatto contenuto anche in riferimento al contenimento del contagio, da sottoporre comunque a verifica del trend epidemiologico».