M5S, Patrizia Terzoni: «Bene le due ordinanze del Commissario per il Sisma»

Il Commissario Straordinario per il Sisma 2016 Giovanni Legnini ha emanato due ordinanze per recepire le norme introdotte dal Parlamento ormai già da un anno.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Così Patrizia Terzoni del Movimento 5 Stelle, vicepresidente della Commissione Ambiente della Camera commenta l'iniziativa del Commissario Straordinario: «Finalmente - dice - si viene incontro a tanti cittadini e professionisti impegnati nella ricostruzione. In particolare è di fondamentale importanza l'ordinanza relativa all'articipo del 50% dell'onorario spettante ai tecnici coinvolti nella progettazione degli interventi di ricostruzione. In un momento di straordinaria difficoltà per il paese ogni provvedimento che può dare sostegno a lavoratori e cittadini è un piccolo passo in avanti. Il Parlamento aveva varato queste norme gia da tempo nel Decreto Genova, ma per diversi problemi di ordine amministrativo-contabile non sono stati applicate fino ad oggi. Serve velocizzare l'attuazione concreta delle scelte politiche gia fatte affinché si tramutino in attività concrete su un territorio che vede arrivare emergenze su emergenze. Manterremo sempre un'attenzione speciale per le aree colpite dal Sisma, si deve ripartire tutti assieme».