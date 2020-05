M5S: "Facciamo Ecoscuola", 20 mila euro all'istituto Laeng-Meucci

OSIMO - Il Movimento 5 Stelle dona trentamila euro a due scuole di Osimo tramite l’iniziativa Facciamo Ecoscuola, un’iniziativa promossa dai pentastellati con l'obiettivo di sostenere gli istituti scolastici in piccole spese utili a migliorare sia le strutture scolastiche che la loro didattica, con un focus specifico sulla sostenibilità ambientale, la sicurezza degli edifici e l’eliminazione di barriere architettoniche.



«I fondi donati alle scuole - spiega il comunicato - derivano dal taglio volontario delle indennità dei portavoce del Movimento 5 Stelle, fondi restituiti da parlamentari e consiglieri regionali. Le scuole che hanno partecipato hanno presentato l’idea progettuale senza doversi iscrivere alla piattaforma del Movimento, né dare visibilità a “Facciamo EcoScuola” né tantomeno partecipare ad iniziative politiche. Il voto ha riguardato circa mille progetti anonimi in tutta Italia, di cui 28 presentati dalle scuole marchigiane, ed i votanti hanno trovato soltanto i codici dei progetti, i titoli, le descrizioni, importi richiesti, finalità e le tipologie di scuola (scuola di primo o secondo grado) al fine di consentire una valutazione basata esclusivamente sulla qualità delle proposte».

Fra le 28 scuole marchigiane l’Istituto I.I.S. “Laeng Meucci” di Osimo si è classificato al primo posto in tutte le Marche, con 106 voti, e riceverà un fondo di ventimila euro. Il Progetto presentato dall’Istituto è intitolato “Sicurezza e riqualificazione - riprendiamo i nostri spazi” «ed è rivolto alla rigenerazione degli spazi scolastici - prosegue la nota - utilizzo per iniziative culturali, sociali e aperte alla comunità, piantumazione, realizzazione di orti scolastici, consistenti in un campetto dismesso ed una area verde inutilizzata, “riduzione dell’impronta ecologica” per “l’efficientamento energetico e fonti rinnovabili (installazione d’impianti fotovoltaici, installazione d’impianti di compostaggio, riduzione del consumo e/o recupero dell’acqua)».

L’Istituto Comprensivo Fratelli Trillini di Osimo è arrivato al quarto posto nelle Marche e si aggiudica un fondo da diecimila euro. L’Istituto ha presentato un progetto intitolato “Aula 3.R: Recupero, Riciclo, Riutilizzo” e la vision del progetto è riqualificare gli spazi scolastici riducendo l’impatto ambientale attraverso scelte più ecologiche. Con il progetto si vuole recuperare in modo sostenibile un’aula dell’istituto scolastico “Marta Russo” con materiali ecologici e riciclabili; riutilizzare l’aula in modo più efficace, sia in orario scolastico che extrascolastico, e dotarla di attrezzature più funzionali alle attività; offrire alla comunità del territorio uno spazio per l’organizzazione di eventi culturali.