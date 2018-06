Love Pride, Rubini (AIC): «La Mancinelli partecipi con la fascia tricolore»

«Sono tempi bui per chi tenta di rivendicare una vita libera e diginitosa. Lo sono per i migranti che scappano da guerre e fame, per i tanti, troppi, poveri in aumento, per i giovani precari, per i disoccupati senza futuro. Sono tempi bui anche per chi ogni giorno si sente discriminato perché ama una persona dello stesso sesso, in una società in cui intolleranza, odio ed egoismo fanno da padroni». Così Francesco Rubini, consigliere comunale Altra Idea di Città sul Love Pride organizzato in città.

«Da questo punto di vista sono gravi i segnali che arrivano dal Governo Lega-Cinque stelle già palesatosi in tutta la sua arretratezza sui temi dei diritti civili e sociali, con la presenza inquietante del Ministro Fontana famoso per le sue posizioni omofobe. In questo quadro, la manifestazione in programma per domenica prossima ad Ancona per la libertà di esistere ed amare segna un appuntamento importantissimo per tutti quelli che non hanno intenzione di arrendersi alla marea nera di odio e intolleranza che sta travolgendo l’Italia. Noi di Altra Idea di Città saremo dunque convintamente presenti e chiediamo alla Sindaca di Ancona Valeria Mancinelli di fare altrettanto: il primo cittadino partecipi alla manifestazione con la fascia tricolore, per dimostrare ancora una volta la cultura democratica e civile di questa città. Sarebbe un segnale importante, un gesto di responsabilità politica necessario per abbattere il muro di silenzio su questi temi che fin troppo spesso caratterizzano le amministrazioni locali».