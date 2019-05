Il sottopasso del Fiumesino è impraticabile, acqua alta ben 30 centimetri

FALCONARA - Il Consigliere Loris Calcina ha documentato fotograficamente le condizioni del sottopasso pedonale sito nel quartiere Fiumesino per l’attraversamento della SS16 all’altezza della ex caserma Saracini reso impraticabile dal ristagno di almeno 30 centimetri di acqua (presumibilmente piovana). Sembrerebbe che l’acqua non riesca a defluire a causa dell’occlusione della grata di scarico presente.

Abbattuto e giacente sott’acqua anche il cartello indicante l’accesso al sottopasso. «Quel sottopasso rappresenta l’unico punto di attraversamento pedonale in sicurezza della SS16 per i residenti del quartiere Fiumesino e per tutti i pedoni. Inoltre va considerato che il ristagno di quell’acqua determina una situazione anti igienica».